13 февраля 2026, 21:37

Петростат: Средняя зарплата в 2025 году превысила 117 тысяч рублей

Петростат: Средняя зарплата в 2025 году превысила 117 тысяч рублей

Средняя номинальная зарплата петербуржцев по итогам января - ноября 2025 года составила 117,1 тысячи рублей, говорится в докладе Петростата, опубликованном 13 февраля. Относительно аналогичного периода 2024 года реальная начисленная зарплата в Петербурге увеличилась на 3%. 

По этому показателю Петербург уступает лишь Ненецкому автономному округу, где среднемесячная номинальная зарплата составляет 142,9 тысячи рублей, и Мурманской области – 120,2 тысячи рублей. Номинальная зарплата по Петербургу на 15% выше средней заработной платы регионов Северо-Западного федерального округа и на 21% выше средней зарплаты по стране. 

Отметим, по планам петербургских чиновников, к 2035 году среднемесячная номинальная заработная плата должна достигнуть 267,7 тысячи рублей. Такая цель установлена в стратегии социально-экономического развития Петербурга на ближайшие десять лет. 

Константин Леньков


