Беглов и Бельский поучаствовали в праздничном совете по мировым судьям

Губернатор Александр Беглов и спикер Законодательного собрания Александр Бельский поучаствовали 13 февраля в расширенном заседании Координационного совета по вопросам обеспечения деятельности мировых судей в Петербурге. Мероприятие состоялось в Таврическом дворце накануне 25-летия мировой юстиции в Северной столице, отметила глава объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

Фотографии и видеозаписи с мероприятия Лебедева опубликовала в своих социальных сетях. Помимо Беглова и Бельского, там видны глава комитета по вопросам законности Андрей Голомбиевский, глава комитета финансов Светлана Енилина и депутат ЗакСа Денис Четырбок.

Председатель Городского суда Алексей Лаков обратился к мировым судьям, назвав их "фундаментом судебной системы". Он поздравил коллег и выразил убежденность, что их работа и впредь будет профессиональной и проникнутой уважением к людям.

Как отметила Лебедева, в 2025 году 211 мировых судей Петербурга рассмотрели более одного миллиона дел. Первые мировые судьи в Северной столице были назначены 14 февраля 2001 года.

Андрей Казарлыга / Фото: Дарья Лебедева