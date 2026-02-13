Глава МО "Васильевский" начал отмечать День книгодарения

Председатель совета МО "Васильевский" Дмитрий Иванов 13 февраля, накануне Дня книгодарения, посетил детскую библиотеку № 7, где прошло мероприятие, посвященное любви к чтению. Во время встречи муниципал рассказал детям про акцию "Дарите книги с любовью", в рамках которой собранные книги отправят детям в Херсонскую область.

"Приятно слышать от детей, что любовь к чтению у них идёт рука об руку с другими интересами и увлечениями. Книга - лучший друг каждого из нас. Чтение обогащает нашу речь, делает её образной и совершенной. Ваши сверстники в Херсонской области с радостью примут в подарок хорошую детскую литературу", – приводит слова Иванова пресс-служба муниципалитета.

Книги для молодежи из новых регионов собираются отправить в конце февраля.

В беседе с ЗАКС.Ру глава округа Иванов отметил, что ему неважно, откуда произошел праздник День книгодарения. Идея праздника появилась у английской писательницы Эммы Перри в 2012 году.

– Что откуда пришло – не будем выяснять. Это лучше, чем День святого Валентина, – отметил муниципал.

Многие российские политики и чиновники последние годы активно критикуют День святого Валентина, призывая граждан игнорировать этот праздник. В качестве альтернативы предлагается праздновать День Петра и Февронии, который отмечается 8 июля, а 14 февраля – Международный день книгодарения.

Константин Леньков / Фото: МО "Васильевский"