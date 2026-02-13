Муниципал
Муниципал 13 февраля 2026, 19:12

Глава МО "Васильевский" начал отмечать День книгодарения

фото ЗакС политика Глава МО "Васильевский" начал отмечать День книгодарения

Председатель совета МО "Васильевский" Дмитрий Иванов 13 февраля, накануне Дня книгодарения, посетил детскую библиотеку № 7, где прошло мероприятие, посвященное любви к чтению. Во время встречи муниципал рассказал детям про акцию "Дарите книги с любовью", в рамках которой собранные книги отправят детям в Херсонскую область. 

"Приятно слышать от детей, что любовь к чтению у них идёт рука об руку с другими интересами и увлечениями. Книга - лучший друг каждого из нас. Чтение обогащает нашу речь, делает её образной и совершенной. Ваши сверстники в Херсонской области с радостью примут в подарок хорошую детскую литературу", – приводит слова Иванова пресс-служба муниципалитета. 

Книги для молодежи из новых регионов собираются отправить в конце февраля. 

В беседе с ЗАКС.Ру глава округа Иванов отметил, что ему неважно, откуда произошел праздник День книгодарения. Идея праздника появилась у английской писательницы Эммы Перри в 2012 году. 

– Что откуда пришло – не будем выяснять. Это лучше, чем День святого Валентина, – отметил муниципал. 

Многие российские политики и чиновники последние годы активно критикуют День святого Валентина, призывая граждан игнорировать этот праздник. В качестве альтернативы предлагается праздновать День Петра и Февронии, который отмечается 8 июля, а 14 февраля – Международный день книгодарения. 

Константин Леньков / Фото: МО "Васильевский"


