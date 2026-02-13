Беглов пришел на открытие кампуса "Школы 21" в центре имени Алмазова

В Петербурге 13 февраля состоялась церемония открытия кампуса "Школы 21" на базе Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова. Проект реализован при участии ПАО "Сбербанк России" и направлен на подготовку специалистов для работы в условиях цифровой трансформации здравоохранения. В мероприятии приняли участие губернатор Александр Беглов, председатель Сбербанка Герман Греф и директор центра Евгений Шляхто.

Новый кампус станет площадкой для подготовки многопрофильных специалистов, способных применять технологии искусственного интеллекта в медицинской практике. Речь идет об автоматизации документооборота, внедрении систем голосового ввода, использовании автоматических механизмов распознавания рентгенов и данных медицинских карт. Обучение планируется организовать через проектную работу, взаимное консультирование и решение практических задач. Программа доступна вне зависимости от начального уровня подготовки. В кампусе смогут проходить обучение как студенты-медики, так и практикующие врачи, а также руководители профильных органов власти.

"В новом кампусе удалось соединить несколько знаковых вещей: практическую медицину, науку и подготовку кадров. Здесь создаются возможности получить уникальные знания, попробовать себя во всех направлениях для вузов города, Ленинградской области и всего Северо-Запада", – приводят слова Беглова в пресс-службе Смольного.

Губернатор также подчеркнул, что открытие нового кампуса стало этапом реализации соглашения, подписанного три года назад на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). В 2023 году в структуре центра имени В.А. Алмазова открылся Центр искусственного интеллекта в медицине.

Проект Сбербанка "Школа 21" оказывает бесплатные образовательные услуги в сфере цифровых технологий и позволяет получить ИТ-профессию. Сбербанк финансирует школу и участвует в формировании учебных программ.

Екатерина Гусева