В "Семеновском" депутат и глава Молодежного совета вдвоем закрасили граффити

На территории МО "Семеновский" стало одним граффити меньше, отчитались 11 февраля в соцсетях муниципалитета. На борьбу с незаконной надписью вышли депутат Александр Маннанов и глава местного Молодежного совета Снежана Кондратьева.

Внимание муниципалов привлекло граффити с рекламой наркотиков, нанесенное на информационный щит на детской площадке. Вооружившись баллончиками с краской, Маннанов и Кондратьева прибыли к щиту и совместными усилиями закрасили рекламу запрещенного.

"Наркограффити не имеет места в нашем обществе! Любые призывы к употреблению или покупке запрещенных веществ будут пресекаться", — говорится в сообщении МО.

К посту авторы приложили три фотографии. На первой перед щитом с баллончиком стоит Маннанов, на другой на том же месте запечатлена Кондратьева, а третий снимок демонстрирует результаты их труда. Если поначалу щит был грязно-белым и покрытым надписями, то по завершении работ он сделался однородно-серым.

Кондратьева возглавляет Молодежный совет "Семеновского" с момента его появления в октябре 2025 года. Маннанов был избран в муниципальный совет в 2024 году в качестве самовыдвиженца, он руководит молодежным клубом в подростково-молодежном центре "Адмиралтейский".

Заметим, что физического труда не боятся не только в "Семеновском". Так, в среду на расчистку снега вышел глава местной администрации МО "Посадский" Артем Свистельник. С помощью лопаты он убрал снег возле муниципалитета.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру