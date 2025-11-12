ЗакС и муниципальная семья

Фото: ЗАКС.Ру

В Петербурге приступили к глобальной корректировке городского закона о местном самоуправлении. Парламент 12 ноября в первом чтении поддержал законопроект о реформе МСУ. Свидетелями этого события стали главы муниципальных образований, которых специально для этого пригласили в ЗакС. Как прошло заседание – в материале ЗАКС.Ру.

Новый законопроект, разработанный после вступления в силу весной федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти", подготовили депутаты с "муниципальным прошлым": Всеволод Беликов, Михаил Барышников и Юрий Гладунов. Также к документу приложил руку Денис Четырбок. Закон в будущем полностью заменит действующее законодательство об органах местного самоуправления. Сразу после вступления закона в силу прекращают действие 54 закона Петербурга. Еще 79 законов утратят силу в 2027 году.

Сам законопроект изложен более чем на 60 страницах. В нем перечислены, в том числе, и полномочия муниципалов, которые в новой редакции сохранились в том же объеме, что и сейчас. Вместе с тем из федерального законодательства в петербургский проект перешли новые ограничения для муниципалов. После утверждения городской нормы у губернатора Петербурга появляются новые рычаги для давления на муниципалитеты. Например, он сможет снимать с должности глав округов. А если глава округа не избран, то получит возможность назначить своего кандидата. Прояснить этот вопрос попросила депутат Марина Шишкина.

– Правильно ли мы понимаем, если глава муниципального образования по каким-то причинам не избран, то губернатор имеет право назначить врио главы, даже не из числа депутатов. Если это так, есть ли ограничение по сроку пребывания такого человека на этом посту? Или этот статус врио практически бесконечен? По-вашему, не нарушает ли это принцип народовластия? – поинтересовалась Шишкина.

Депутат Беликов, который представлял законопроект, заявил, что все возможные события, которые могут привести к отставке главы или роспуску муниципального совета, достаточно точно описаны в законе.

– По общему правилу любой человек, который не лишен пассивного избирательного права, у него нет ограничений, может быть назначен на эту должность губернатором. Это раз. Естественно, он будет занимать эту должность до тех пор, пока не будет избран глава муниципального образования. <...> Я глубоко уверен, что высокая ответственность и профессионализм наших коллег перед своим избирателем не позволит нам увидеть подобной ситуации в обозримом будущем, – заявил Беликов.

Документ поддержан большинством голосов. Не стали голосовать "за" члены фракции "Яблоко". Депутат Ольга Штанникова в своем выступлении о рассматриваемой инициативе отметила, что законопроект не дает органам местного самоуправления того, что им действительно нужно.

– Я хорошо знаю, чего не хватает местным советам: самостоятельности, реальных полномочий и бюджетных средств для их осуществления. К сожалению, авторы законопроекта не воспользовались предоставленной возможностью федерального закона наделить дополнительными полномочиями органы местного самоуправления и определить неотъемлемые источники дохода, – рассказала Штанникова, в прошлом возглавлявшая МО "Гражданка".

На заседание пригласили глав муниципальных образований. У них была исключительно декоративная функция – выступлений или реплик от самой близкой к народу власти не было. Как рассказал ЗАКС.Ру один из приглашенных муниципалов, на них "сильно не давили", но настоятельно рекомендовали посетить Мариинский дворец в этот день. Мундепы, как и положено, пришли заранее. Группы по районам начали собираться примерно к 9:30. Сам вопрос о реформе МСУ был в конце повестки. Муниципалы просидели около двух часов в Большом зале и разошлись.

– Хотел бы поблагодарить присутствующих здесь глав муниципальных образований, которые все заседание находятся с нами. Это большая муниципальная семья, – обратился к собравшимся спикер Заксобрания Александр Бельский.

По словам Всеволода Беликова, муниципальное сообщество принимало участие в обсуждении будущего законопроекта. Несколько муниципалитетов даже намерены подготовить поправки, которые, вероятно, будут поддержаны на втором чтении документа. Среди наиболее отличившихся Беликов отметил МО "Сосновая поляна", МО "Дачное", МО "Город Сестрорец", МО "Правобережный", МО "Город Кронштадт", МО "Ульянка", МО "Полюстрово".

– Многие внесли, но именно их предложения перекликаются с тем, что мы поставили себе как домашнее задание ко второму чтению, – добавил депутат.

Как рассказал ЗАКС.Ру глава МО "Северный" Юрий Куликов, который также присутствовал на заседании, вся коммуникация между парламентом и муниципалами проходила через Совет муниципальных образований. Сам Куликов направил Беликову предложение о наделении МСУ полномочием по выделению средств на развитие муниципальных сетевых изданий и социальных сетей МО. Сейчас закон позволяет тратить бюджетные деньги лишь на традиционные газеты. Такой подход, по мнению Куликова, едва ли можно назвать современным.

Принять закон намерены до конца 2025 года. Поправки к законопроекту будут приниматься до 21 ноября.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру