В ЗакС внесли законопроект о праве регионов определять места входов в заведения

На рассмотрение Законодательного собрания поступил проект федеральной инициативы о праве регионов самостоятельно устанавливать места входа посетителей в заведения общепита, торгующие алкоголем. Законопроект внесен на рассмотрение городского парламента 25 декабря.

Авторы предлагают дополнить федеральный закон о государственном регулировании производства и оборота алкоголя положением о том, что субъекты страны вправе самостоятельно устанавливать ограничения в части "определения места входа для посетителей в объект общественного питания", расположенный в многоквартирном доме или на прилегающей к нему территории.

В пояснительной записке говорится о поступающих в органы власти жалобах граждан на работу заведений, продающих алкоголь в многоквартирных домах. Также обращения поступают в связи с нарушениями порядка посетителями этих заведений, в том числе на прилегающих к зданиям территориях, во дворах и на детских площадках.

"Одной из причин складывающейся ситуации является организация входов для посетителей в такого рода заведения со стороны внутридворовых территорий, в непосредственной близости от входов в парадные жилых домов", — полагают законотворцы.

По данным МВД, количество случаев употребления алкоголя и запрещенных веществ в общественных местах растет в Петербурге с каждым годом. Если в 2022 году было зафиксировано 55 тысяч таких правонарушений, то в 2024 году их количество выросло до 57 тысяч, пишут авторы. Количество выявленных случаев появления в нетрезвом виде в общественных местах за тот же период увеличилось с 22 тысяч до 24,5 тысячи. Число правонарушений, посягающих на общественный порядок, выросло с 676 в 2023 году до 1 089 в 2024 году. Большинство правонарушений полиция фиксировала поблизости от питейных заведений в многоквартирных домах.

Авторы инициативы предполагают, что ее принятие поспособствует обеспечению прав граждан и снизит социальную напряженность около заведений общепита. Подписи под документом поставили депутаты Андрей Алескеров, Ирина Иванова, Павел Иткин, Дмитрий Панов и Денис Четырбок.

Напомним, с 1 сентября в Петербурге действует закон о так называемых наливайках, который запрещает торговлю алкоголем в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах, но не внесенных в реестр ресторанов. Для попадания в список заведение должно отвечать ряду критериев, одним из которых указано наличие выхода, обращенного к автомобильной дороге и пешеходной территории.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру