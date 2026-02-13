ЗакС предложит учредить День памяти арктических конвоев

Законодательное собрание Петербурга готовится к обсуждению федеральной инициативы об установлении новой памятной даты воинской славы, сообщил председатель ЗакСа Александр Бельский в своих соцсетях 13 февраля. День памяти арктических конвоев 1941-1945 годов планируется отмечать 31 августа. Законопроект будет подготовлен совместно с парламентами Ненецкого автономного округа, Мурманской и Архангельской областей.

Предложение поддержали еще в октябре 2025 года в рамках заседания Парламентской ассоциации Северо-Запада России, которое прошло в Мариинском дворце.

"В течение почти четырех лет сотни судов, тысячи моряков из стран антигитлеровской коалиции, отбиваясь от фашистской авиации, боевых кораблей и подводных лодок, доставляли в Советский Союз военную технику, продовольствие и стратегические материалы. А первый из них под кодовым названием "Дервиш" прибыл в порт Архангельска именно 31 августа 1941 года – в один из самых тяжелых для нашей страны периодов войны", - написал Бельский в соцсетях.

Ранее в петербургском парламенте обсуждали другой проект, подготовленный в рамках межпарламентского сотрудничества, который предусматривает отмену транспортного налога для кораблей-музеев.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру