Комитет ЗакСа поддержал освобождение кораблей-музеев от транспортного налога

Члены бюджетно-финансового комитета Заксобрания Петербурга поддержали проект федеральной инициативы об отмене транспортного налога для кораблей-музеев, сообщила пресс-служба городского парламента 6 октября. Соответствующие поправки предлагается внести в статью 358 части второй Налогового кодекса РФ.

Проект был разработан депутатами Михаилом Барышниковым, Всеволодом Беликовым, Ириной Ивановой, Мариной Макаровой, Александром Ржаненковым и Денисом Четырбоком. Они предлагают исключить из числа объектов, с которых взымается транспортный налог, плавучие музеи. К таким объектам относятся плавучие несамоходные средства, которые находятся на длительной стоянке и используются в культурных целях. В частности, к кораблям-музеям относят ледокол "Красин", пришвартованный на набережной Лейтенанта Шмидта в Петербурге.

Напомним, ранее инициативу поддержал председатель ЗакСа Александр Бельский. Он отметил, что только "Красин" ежегодно выплачивает около 1 млн рублей транспортного налога.

Анастасия Луценко / Фото: пресс-служба ЗакСа