ЗакС хочет освободить от транспортного налога крейсер "Аврора" и ледокол "Красин"

Депутаты петербургского Законодательного собрания разработали проект федеральной инициативы об отмене транспортного налога для кораблей-музеев, сообщил в своём telegram-канале спикер городского парламента Александр Бельский 16 сентября. Документ будет рассмотрен в осеннюю сессию.

"Это по-настоящему живая история российского флота. Поэтому странно, когда исторические корабли облагаются транспортным налогом. <…> Явный пробел в законодательстве, который необходимо исправить", - говорится в публикации Бельского.

Как отмечает спикер ЗакСа, законопроект имеет большое значения для Петербурга, на территории которого расположено множество кораблей-музеев: крейсер "Аврора", ледокол "Красин", подводная лодка "Народоволец", петровский линейный корабль "Полтава". По его словам, "Красин" ежегодно выплачивает около 1 млн рублей транспортного налога.

При этом плавучие музеи есть также в Мурманске, Калининграде, Воронеже, Новороссийске и Владивостоке, так что с петербургской инициативой согласились ряд других регионов. В частности, законопроект был поддержан Парламентской ассоциацией Северо-Запада России.

Напомним, в конце апреля депутат ЗакСа Алексей Зинчук (КПРФ) внес на рассмотрение городского парламента законопроект об освобождении участников СВО от уплаты транспортного налога на автомобили мощностью менее 200 лошадиных сил. По его задумке, этот налог стоит отменить для участников добровольческих формирований, военнослужащих, заключивших контракт с Министерством обороны, а также мобилизованных, которые служили в зоне СВО.

Анастасия Луценко / Фото: ЗАКС.Ру