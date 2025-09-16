Спикер Бельский пропустит первое заседание ЗакСа из-за форума БРИКС

Первое пленарное заседание депутатов Законодательного собрания Петербурга 17 сентября пройдет под руководством вице-спикера Николая Бондаренко. Председатель Александр Бельский в этот день будет на другом континенте. Он примет участие во втором форуме БРИКС "Традиционные ценности", который пройдет с 15 по 17 сентября в Бразилии, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе парламента.

Мероприятие состоится в Национальном конгрессе Бразилии в столице государства Бразилиа. На повестке форума в том числе утверждение традиционных ценностей объединения.

Накануне ЗАКС.Ру рассказывал о поездке спикера Бельского и депутатов Павла Крупника и Валерия Гарнеца в крупнейший город Бразилии - Сан-Паулу. Там петербургские парламентарии встретились с коллегами из Законодательной ассамблеи штата и муниципального совета города.

БРИКС - межгосударственный союз Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Также в объединение входят Египет, Индия, Индонезия, Иран, ОАЭ и Эфиопия.

