Федеральную инициативу о регулировании запахов внесли в Заксобрание

На рассмотрение Законодательного собрания Петербурга внесен проект федеральной инициативы о внесении изменений в закон "Об охране атмосферного воздуха", уточняющие определение загрязняющего вещества. Петербургские депутаты предлагают прописать, что к загрязняющим факторам относятся "летучие вещества, образующие запахи.

Документ подготовили депутаты Ольга Герасина, Андрей Горшечников, Алексей Макаров, Любовь Менделеева и Андрей Рябоконь. Изменения в федеральном законе, согласно тексту законопроекта, должны вступить в силу 1 января 2027 года.

В своей пояснительной записке авторы инициативы отмечают, что к депутатам регулярно обращаются жители с жалобами на неприятные запахи, которые доставляют дискомфорт, а в некоторых случаях создают невыносимые условия существования. Такая проблема особенно актуальна в крупных городах, отмечают парламентарии.

"Необходимо отметить, что на практике неприятный запах не всегда коррелируется с превышением вредных для здоровья веществ в атмосферном воздухе. В связи с этим контролирующие органы подтверждают наличие неприятных запахов, но не фиксируют нарушений. Данные обстоятельства требуют законодательного регулирования назревшей проблемы запахов. Отсутствие федеральной правовой основы препятствует нормативному регулированию вопросов запахов и на региональном уровне", - говорится в пояснительной записке.

Одним из главных инициаторов борьбы с запахами является депутат Андрей Рябоконь. Ранее он в интервью ЗАКС.Ру рассказывал о сложностях в регулировании этой отрасли, а также говорил, какие шаги необходимо предпринять для улучшения качества жизни петербуржцев.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру