Петербургский ЗакС не вошел в тройку самых открытых парламентов России

Законодательное собрание Петербурга оказалось на четвертом месте среди региональных парламентов России по открытости к избирателям. Петербургский ЗакС уступил в рейтинге законодательным органам Татарстана, Забайкальского края и Астраханской области, говорится в исследовании Фонда развития городского управления "1870", опубликованном 2 февраля.

Эксперты оценивали региональные парламенты по нескольким показателям: открытость принятия решений, открытость законотворческой работы, открытость обратной связи, социальная доступность парламента, гарантии равенства партий, эфирное время на региональном телевидении и радио, а также внутренняя открытость парламента.

Отметим, с момента издания первого исследования "Парламент на ладони" в 2020 году, Заксобрание Петербурга улучшило свой рейтинг с 28 до 4 места. При этом заметный скачок на четвертое место зафиксировали уже в 2021 году, после избрания спикером Александра Бельского. До этого длительное время в ЗакСе председательствовал Вячеслав Макаров.

Среди региональных парламентов субъектов Северо-Западного федерального округа также отличились Псковское областное собрание депутатов (16-е место), Законодательное собрание Республики Карелия (28-е место), Мурманская областная дума (30-е место), а также Заксобрание Вологодской области (35-е место) и Собрание депутатов НАО (37-е место). Хуже результат у Новгородской областной думы (51-е место), Госсовета Республики Коми (56-е место), Заксобрания Ленобласть (67-е место) и Заксобрания Калининградской области (68-е место). Аутсайдер — Архангельское областное собрание депутатов, которое заняло 80-е место среди 85 регионов (новые территории в исследовании не рассматривались).

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру