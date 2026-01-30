В ЗакСе поддержали идею о модернизации зоопарков на территории памятников

Комитет Законодательного собрания по законодательству взял в работу проект федеральной инициативы о модернизации инфраструктуры зоопарков, сообщили 30 января в пресс-службе городского парламента. Также поддержку получило предложение о запрете продажи несовершеннолетним порошковых смесей для приготовления безалкогольных энергетических напитков. Обе инициативы исходили от Молодежного парламента Петербурга.

В первом случае речь идет о внесении поправок в федеральное законодательство об охране памятников культуры. По версии юных законотворцев, действующие нормы мешают своевременно модернизировать инфраструктуру зверинцев, таких как Ленинградский, Московский и Калининградский зоопарки.

"В настоящее время они зачастую сталкиваются с ситуациями, в которых задачи по охране объектов культурного наследия и исполнение установленных законом обязанностей по обеспечению условий содержания животных вступают в прямое противоречие", — сообщили в пресс-службе и отметили, что предложение нашло поддержку руководства Ленинградского зоопарка.

Другая федеральная инициатива касалась вопроса доступности порошковых энергетиков для всех категорий покупателей, включая детей. В России запрещено продавать детям обычные энергетические напитки, однако ограничение не распространяется на сухие смеси для разведения, обратили внимание авторы предложения. По их мнению, порошковые энергетики могут нести больший вред по сравнению с обычными из-за несоблюдения детьми рекомендованных пропорций при их разведении водой.

Комитет решил, что в ходе дальнейшей работы следует найти комплексное решение проблемы, чтобы полностью устранить возможность обхода положений законодательства в этой сфере.

Молодежный парламент играет роль консультативного органа при петербургском Заксобрании. Ранее стало известно о решении председателя Молпарламента Филиппа Чуфистова отправиться на СВО. В его отсутствие руководить органом будет зампред МП Варвара Бучерова.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру