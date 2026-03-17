Проект о постоплате парковок в Петербурге могут принять до конца марта

Проект постановления о постоплате парковок в Петербурге могут принять до конца марта, сообщила 17 марта депутат Законодательного собрания Ольга Штанникова ("Яблоко") со ссылкой на полученный ответ вице-губернатора Кирилла Полякова. Документ подготовил городской комитет по транспорту.

"В настоящее время комитетом организована работа по согласованию проекта постановления с членами правительства. Планируемый срок принятия проекта постановления — до конца марта 2026 года", — процитировала Штанникова в своих соцсетях ответ Полякова.

Сейчас в четырех центральных районах Петербурга у водителей есть 15 минут после остановки, чтобы успеть оплатить парковку. За невыполнение требования грозит штраф в размере трех тысяч рублей. Аналогичное взыскание может последовать, если водитель не уехал прочь в течение 10 минут после закрытия парковочной сессии.

В ноябре 2025 года комиссия ЗакСа по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры поддержала законопроект фракции "Яблоко" о смягчении правил оплаты парковки. Депутаты предложили дать водителям право платить за стоянку до конца суток. Позже комиссия обратилась к Полякову с предложением изменить существующие правила, позволив также до конца суток корректировать неверно введенные при оплате данные. В конце января вице-губернатор сообщил, что комтранс подготовил проект соответствующих изменений.

