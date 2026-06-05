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Новости 5 июня 2026, 17:05

Заседание ЗакСа состоится во вторник

фото ЗакС политика Заседание ЗакСа состоится во вторник

Следующее пленарное заседание Законодательного собрания Петербурга состоится во вторник, 9 июня, а не в среду, следует из повестки заседания Заксобрания. Решение о переносе заседания петербургские депутаты утвердили еще в феврале 2026 года.

Поводом для переноса заседание стало запланированная на 10 июня конференция Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. Она пройдет в Великом Новгороде в Новгородской областной думе. Предстоящая встреча станет 69-й по счету. 

ПАСЗР – совещательный орган законодательных органов СЗФО, учрежденный в 1994 году. В него входят все 11 субъектов федерального округа. Его основной задачей является обсуждение законодательных инициатив, затрагивающих регионы федерального округа.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


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