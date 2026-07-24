Бельский с женой в Шанхае пообщались с генконсулом России

Председатель Законодательного собрания Александр Бельский начал рабочую поездку в Китай с визита в генеральное консульство России в Шанхае, об этом он сообщил 24 июля в своих социальных сетях. Судя по фотографиям, также генконсульство посетили депутаты Юрий Гладунов и Константин Чебыкин, а также супруга спикера Виктория Бельская.

Участники петербургской делегации встретились с генеральным консулом Павлом Внуковым и обсудили основные направления российско-китайского сотрудничества и повестку предстоящих дней.

"Для Петербурга Китай — ключевой торгово-экономический партнер, а Шанхай по праву считается одним из главных деловых и технологических центров страны", — написал спикер ЗакСа.

По его словам, развитие связей между Петербургом и Шанхаем имеет практическое значение для промышленной кооперации, высоких технологий, логистики и реализации крупных инвестиционных проектов. В качестве одного из примеров Бельский привел комплекс "Балтийская жемчужина", в который вложили более 52 млрд рублей.

Ранее Бельский сообщил, что прибыл в Китай с рабочей командировкой вместе с другими депутатами Заксобрания. В программе делегации — встречи с представителями местных органов власти, посещение предприятий и знакомство с опытом, который может пригодиться Петербургу. Помимо Шанхая депутаты планируют посетить Пекин.

Для Бельского это не первое зарубежное путешествие за последние месяцы. В июне он совершил поездку в Индонезию, вместе с ним страну посетили депутаты Валерий Гарнец, Павел Крупник и зампред комитета по внешним связям Вячеслав Калганов. Как и сейчас, вместе с Бельским за рубеж ездила и его супруга Виктория. До этого, в 2024 году, она же сопровождала мужа в его поездке в ЮАР. Вместе с ними в Африку летали депутат Павел Крупник с женой.

Алиса Ремнева / Фото: Александр Бельский