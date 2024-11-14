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Новости 18:52

Делегация ЗакСа закончила свой тур по ЮАР в Кейптауне

фото ЗакС политика Делегация ЗакСа закончила свой тур по ЮАР в Кейптауне

Группа депутатов Законодательного собрания Петербурга завершила свою рабочую поездку по Южно-Африканской республике в Кейптауне, втором по численности городе в стране, рассказал в своих соцсетях председатель городского парламента Александр Бельский. С ним на другой континент, напомним, отправилась его супруга Виктория Бельская, а также лидер фракции "Единая Россия" в парламенте Павел Крупник с женой Валентиной и депутат Валерий Гарнец

По конец поездки петербургские депутаты встретились с генеральным консулом России в Кейптауне Алексеем Маленко, и парламентарием Западно-Капской провинции Мохаммедом Халедом. С ними петербуржцы обсудили перспективы партнерства России и ЮАР. Также народные избранники посетили старейшую колониальную постройку "Замок Доброй Надежды" и русский детский центр для детей-билингвов. 

"На этой радостной ноте наша поездка заканчивается. Благодарим коллег из ЮАР за гостеприимство и продуктивные встречи. Связь не теряем, ждем в Петербурге с ответным визитом", - написал Бельский в соцсетях. 

Отметим, делегация из ЮАР уже посещала город на Неве летом 2023 года. Тогда Бельский в рамках мероприятий, приуроченных к саммиту Россия-Африка принимал в  Мариинском дворце гостей из провинции Гаутенг. 

Визит петербургских депутатов в ЮАР длился около недели. Они успели подписать меморандум о взаимопонимании между парламентами Санкт-Петербурга и провинции Гаутенг в ЮАР и принять участие в заседании местного муниципального совета. 

Константин Леньков / Фото из Telegram-канала Александра Бельского


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Упоминаемые персоны
Бельский Александр Николаевич 
Гарнец Валерий Николаевич 
Крупник Павел Анатольевич 




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