Бельский подписал Меморандум о взаимопонимании с парламентом Гаутенга в ЮАР

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский подписал Меморандум о взаимопонимании с парламентом провинции Гаутенг в ЮАР, об этом 12 ноября он рассказал в своем Telegram-канале.

Соглашение, приуроченное к юбилеям обоих парламентов, создаёт основу для укрепления двустороннего сотрудничества, направленного на развитие экономических связей, туризма, образования и благоустройства, рассказал парламентарий.

Бельский подчеркнул, что документ будет способствовать дальнейшему углублению отношений. Спикер парламента Гаутенга, Моракане Мосупье, также отметила важность петербургского опыта работы с молодёжью, выразив заинтересованность в его перенятии и развитии совместных проектов в этом направлении.

Напомним, что председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский проводит рабочую неделю в Южно-Африканской Республике, по информации ЗАКС.Ру, Бельский пропустит пленарное заседание в эту среду.

Фото: Telegram-канал Александра Бельского