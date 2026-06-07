Смольный решил уточнить описание границ районов и муниципалитетов

На рассмотрение Законодательного собрания поступил законопроект губернатора Александра Беглова о корректировке описания границ районов Петербурга и муниципальных образований, обратил внимание ЗАКС.Ру 7 июня. Предлагаемые изменения, отмечается в документе, являются техническими и не приведут к фактическому изменению территориального устройства города.

"К настоящему времени выявлена практическая необходимость в уточнении описания границ районов Санкт-Петербурга и муниципальных образований", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Необходимость актуализации описания связана с пересечением границ с земельными участками. Сам законопроект изложен на 118 страницах. Губернатор Беглов уполномочил представлять инициативу, кроме своего представителя в ЗакСе Константина Сухенко, вице-губернатора Владимира Омельницкого.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру