Петербургских водителей не будут штрафовать за ошибки при оплате парковки

Водители в Петербурге получат возможность без штрафов исправлять ошибки, допущенные при оплате парковки, сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков в ответ на запрос депутата Законодательного собрания Алексея Цивилева. Копию документа парламентарий опубликовал в своем Telegram-канале.

Сейчас автомобилисты рискуют получить взыскания за неправильное указание номерного знака или номера парковочной зоны, либо же в случае невовремя оплаченного продления стоянки. В соответствии с законом "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за это им грозят штрафы в размере трех тысяч рублей.

Как говорится в ответе Полякова, комитет по транспорту подготовил изменения в правила оплаты парковки в Петербурге, которые позволят до конца суток исправлять подобные ошибки. Водителей не будут привлекать к административной ответственности при условии корректировки неверных данных в установленный период.

"Указанные изменения направлены на создание условий для удобного пользования зоной платной парковки, сокращение количества правонарушений, предусмотренных законом Санкт-Петербурга", — уточнил Поляков в документе.

Проект сейчас проходит согласования органами исполнительной власти города.

Сам запрос Полякову был направлен в конце 2025 года комиссией ЗакСа по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, которую возглавляет Цивилев. Ранее депутат заявил о том, что в Петербурге не рассматривается возможность введения платных парковок во дворах.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру