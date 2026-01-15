ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 15 января 2026, 16:24

Цивилев отрицает планы по введению платных парковок во дворах

фото ЗакС политика Цивилев отрицает планы по введению платных парковок во дворах

Депутаты Законодательного собрания не рассматривают возможность введения платных парковок на дворовых территориях, сообщил 15 января глава комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Алексей Цивилев. Заявление прозвучало после появления в СМИ информации о том, что накануне в ЗакСе якобы обсуждали законопроект на эту тему.

"Это не так — такой темы на заседании не было, его вчера вообще не проводили, — отреагировал Цивилев на сообщения в своем Telegram-канале. — На самом деле уже больше года профильные комиссии работают над законопроектом, который касается организации движения и парковки на дворовых территориях. Его цель — сделать жизнь во дворах безопаснее и комфортнее для всех жителей".

По словам депутата, проект предусматривает упорядочивание стоянки во дворах, в том числе рядом с платными парковками, а также предполагает выделение специальных мест под машины людей с ограниченными возможностями. Сам законопроект пока находится в стадии проработки, добавил он.

Заявление о возможности введения платных парковок во дворах сделал накануне депутат Александр Ходосок в беседе с одним из петербургских телеканалов. В своей речи парламентарий обратил внимание на случаи парковки во дворах машин такси и гостей города.

В беседе с Telegram-каналом "Ротонда" Ходосок заявил, что его выступление было лишь личными рассуждениями, а возможность введения платы для жителей не рассматривалась. Сам законопроект призван ввести понятие внеуличных парковок, отметил он и добавил, что до сих пор не было "никаких совещаний по этому вопросу". В свою очередь, Цивилев уточнил "Ротонде", что законодательство попросту не позволяет взимать плату за парковку во дворах.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру


