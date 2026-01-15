Цивилев отрицает планы по введению платных парковок во дворах

Депутаты Законодательного собрания не рассматривают возможность введения платных парковок на дворовых территориях, сообщил 15 января глава комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Алексей Цивилев. Заявление прозвучало после появления в СМИ информации о том, что накануне в ЗакСе якобы обсуждали законопроект на эту тему.

"Это не так — такой темы на заседании не было, его вчера вообще не проводили, — отреагировал Цивилев на сообщения в своем Telegram-канале. — На самом деле уже больше года профильные комиссии работают над законопроектом, который касается организации движения и парковки на дворовых территориях. Его цель — сделать жизнь во дворах безопаснее и комфортнее для всех жителей".

По словам депутата, проект предусматривает упорядочивание стоянки во дворах, в том числе рядом с платными парковками, а также предполагает выделение специальных мест под машины людей с ограниченными возможностями. Сам законопроект пока находится в стадии проработки, добавил он.

Заявление о возможности введения платных парковок во дворах сделал накануне депутат Александр Ходосок в беседе с одним из петербургских телеканалов. В своей речи парламентарий обратил внимание на случаи парковки во дворах машин такси и гостей города.

В беседе с Telegram-каналом "Ротонда" Ходосок заявил, что его выступление было лишь личными рассуждениями, а возможность введения платы для жителей не рассматривалась. Сам законопроект призван ввести понятие внеуличных парковок, отметил он и добавил, что до сих пор не было "никаких совещаний по этому вопросу". В свою очередь, Цивилев уточнил "Ротонде", что законодательство попросту не позволяет взимать плату за парковку во дворах.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру