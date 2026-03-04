ЗакС прекратит публиковать обобщенные сведения о доходах депутатов

В Законодательном собрании Петербурга перестанут публиковать информацию о доходах и имуществе депутатов в обобщенном виде, заявил председатель парламента Александр Бельский 4 марта. После принятия закона, освобождающего чиновников и депутатов публично отчитываться о своем заработке, на сайте Заксобрания раз в год размещали суммы, заработанные народными избранниками, без указания имен. В таком формате достоверно установить заработок конкретного чиновника невозможно.

– Теперь такого не будет. Если депутат сам хочет, или кто-либо из чиновников может эту информацию предоставлять [в частном порядке], – сказал Бельский во время брифинга после заседания парламента.

Речь о декларациях зашла на фоне рассмотренного в первом чтении пакета инициатив, подготовленных прокуратурой города. Они вносят изменение в действующее законодательство об антикоррупционной деятельности в связи с поправками на федеральном уровне. Глобально предложения прокуратуры не отменяют обязанность чиновников отчитываться о заработке или крупных сделках, однако процедура составления деклараций для госслужащих станет проще, уверен Бельский.

Так, с помощью обобщенных данных, журналисты узнали, что один из депутатов городского парламента в 2024 году заработал почти 225 млн рублей. Некоторые парламентарии, отметим, добровольно публикуют в своих соцсетях декларации в привычном формате, однако рекордсмена среди них не оказалось. Обычно не скрывают свой заработок лидеры фракций, комиссий и комитетов, а также представители партий, у которых нет большинства в парламенте. Председатель Бельский, к слову, ежегодно рассказывает о своих доходах. Например, в 2024 году он заработал чуть больше 8 млн рублей.

Подробнее о том, как обобщенные сведения о доходах пришли на замену классическим декларациям депутатов Заксобрания в 2023 году – читайте в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру