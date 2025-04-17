Самый богатый депутат ЗакСа заработал 224,9 млн рублей в 2024 году

Законодательное собрание Петербурга опубликовало обезличенный отчет о доходах и имуществе депутатов за 2024 год, обратил внимание ЗАКС.Ру. Общая сумма доходов парламентариев составила 643,5 млн рублей. Самый богатый депутат задекларировал 224,9 млн рублей, а самый скромный доход народного избранника составил 2,7 млн рублей за год.

С 2023 года сведения о доходах и имуществе депутатов публикуются в обезличенном виде. Имена не указываются, в таблицах на сайте парламента всем присвоены номера. В отчете городского парламента сообщается, что все 50 депутатов сдали декларации в полном объеме и в установленные сроки.

По итогам 2024 года самые высокие доходы указаны у некоего депутата № 11 - 224,9 млн рублей. За прошлый отчетный период наибольший заработок парламентария составлял 210 млн рублей.

На втором месте по величине доходов оказался депутат № 33 с 95,8 млн рублей. Тройку лидеров замыкает депутат № 35 и его 33,1 млн рублей. Всего о доходах выше 10 млн рублей отчитались лишь шесть народных избранников. У десяти депутатов годовой доход находится в диапазоне от 6 до 10 млн рублей. У 22 парламентариев заработок за 2024 год составил от 5 до 6 млн рублей. Лишь у 12 депутатов доходы за год не превысили 5 млн рублей.

В сведениях о заработках жен или мужей депутатов ЗакСа о самых высоких доходах отчитались вторые половинки парламентариев № 11 и № 37: 43 млн рублей и 29 млн рублей соответственно.

У двоих депутатов городского парламента нет в собственности никакой недвижимости. Такие же данные были приведены и в прошлогоднем отчете. Личного транспорта нет у 14 депутатов. Наибольшее число принадлежащих одному депутату объектов недвижимости - 22.

Напомним, некоторые петербургские парламентарии раскрывают данные о своих доходах в соцсетях. Так в прошлые годы поступали члены фракции "Яблоко", депутаты Марина Шишкина, Михаил Амосов, Алексей Цивилев и спикер ЗакСа Александр Бельский. В 2025 году пока о своем заработке публично отчитался перед избирателями только Амосов.

фото ЗАКС.Ру