Самый богатый депутат ЗакСа в 2023 году заработал 210 млн рублей

На сайте Законодательного собрания Петербурга опубликовали обезличенный отчет о доходах и имуществе депутатов парламента за 2023 год, обратил внимание ЗАКС.Ру. За отчетный период 49 депутатов отчитались о доходах на общую сумму 511,2 млн рублей. Заработок народного избранника стартует от 4,2 млн рублей в год.

С прошлого года чиновники и депутаты отчитываются о своих доходах и недвижимости не публично. На сайте парламента подобные сводные таблицы обезличены - депутатам присвоены порядковые номера.

Согласно опубликованному документу, самые высокие доходы у депутата №8 - он заработал 210 млн рублей. ЗАКС.Ру связался с лидером прошлогоднего рейтинга Александром Рассудовым, который в 2022 году заработал 106 млн рублей - в это раз самый высокий заработок принадлежит не ему.

Всего в ЗакСе нашлось четыре депутата, чьи доходы превысили 10 млн рублей. Помимо номера 8, депутат № 40 заработал 26,5 млн рублей, депутат № 45 - 21,4 млн рублей, а депутат № 33 - 12,4 млн рублей. Трое депутатов заработали по 8 млн рублей. Еще двое - по 7 млн рублей. Столько же отчитались о заработке в 6 млн рублей. 16 депутатов заработали более 5 млн рублей. Годовой заработок остальных 22 депутатов составил от 4,2 до 4,9 млн рублей.

В опубликованном на сайте ЗакСа отчете также приводятся данные о доходах 35 жен или мужей депутатов. Наибольшие вклады в семейный бюджет в 2023 году внесли вторые половинки депутатов №28 и №21: 47,3 млн рублей и 25,5 млн рублей соответственно. Еще у двоих депутатов супруги заработали по 10 млн рублей. У большинства парламентариев доход их членов семьи не превышает 1 млн рублей.

Двое депутатов задекларировали по 20 объектов недвижимости, а двое других не имеют никакой собственности. У остальных число объектов недвижимости варьируется от 1 до 10.

О том, сколько депутаты ЗакСа заработали в 2022 году - читайте в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру