Депутат № 1 и депутат № 2

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Законодательное собрание Петербурга представило "обобщенные" сведения о доходах своих депутатов. В них нет фамилий. Парламентарии пронумерованы, как герои антиутопии. Однако некоторые из них выложили декларации в своих соцсетях по личной инициативе. Несмотря на непростые времена, заработали в ЗакСе больше, чем год назад.

Хотя внешнее оформление публичных сведений о доходах за 2022 год и имуществе членов городского парламента изменилось, опубликовали эту информацию на сайте ЗакСа, как обычно, поздно вечером - в среду 19 апреля.

В представленной справке нет ни одного имени и ни одной фамилии. Даны сведения об обезличенных депутате №1, депутате №2, депутате №3 и так далее, а также их супругах и детях. Возможность отчитываться таким образом петербургское Заксобрание - один из двух полностью профессиональных региональных парламентов - само предоставило себе месяц назад. Это решение объяснили законодательными изменениями на федеральном уровне. Госдума к тому моменту уже приняла поправки об "обобщенных" декларациях для представителей власти разного уровня, мотивируя их необходимость проведением специальной военной операции.

Однако некоторые депутаты ЗакСа решили продемонстрировать свою открытость и выложили свои персональные декларации. Параллельно с публикацией сведений о доходах на сайте ЗакСа свой личный отчет предоставил спикер городского парламента Александр Бельский. Ранее он заявлял об открытости в этом вопросе.

Доход Бельского за год вырос на 1 млн рублей: с 3,1 до 4,1 млн рублей. У его жены появился новый, уже третий автомобиль - BMW X7 xDrive30d. Также она владеет Jaguar XF и Mercedes-Benz GL-Class GL 350 CDI. Супруге спикера принадлежат квартира на 57,9 "квадратов", жилой дом площадью 301 кв. м, строение площадью 232,6 кв. м и три земельных участка.

Свои декларации в прежнем виде представили и члены фракции "Яблоко". Доход ее лидера Александра Шишлова составил 3,7 млн рублей - на полмиллиона больше, чем по итогу 2021 года. Депутат Борис Вишневский заработал 3,5 млн рублей. Годом раньше он отчитывался о 2,8 млн дохода. В собственности у Шишлова - 4/5 долей в квартире площадью 104 кв м, а также автомобиль Citroen С5 Aircross. У Вишневского - половина квартиры площадью 82,9 кв. м и автомобиль Opel Astra.

Декларацию в своих соцсетях представили единороссы Денис Четырбок и Алексей Цивилёв. Четырбок оказался одним из немногих в ЗакСе, кто уменьшил свой доход. По итогу 2021 года депутат отчитался о 3,8 млн. Теперь - только о 3 млн рублей. Четырбок по-прежнему владеет двумя земельными участками и домом площадью 59,1 кв. м, а также проживает в квартире площадью 80,6 кв. м.

Цивилёв за 2022 год заработал 3 млн рублей, на полмиллиона больше, чем годом раньше. Депутату принадлежит квартира площадью 58,5 кв. м и жилой дом на 131,5 "квадрат" с участком.

Опубличить свои декларации обещали и другие депутаты и даже целые фракции. На момент публикации материала этого еще не произошло. В КПРФ сообщили ЗАКС.Ру, что информация должна появиться на официальных ресурсах партии ориентировочно в начале мая. Во фракции "Справедливая Россия - За правду" также подтвердили намерение предать огласке отчеты в ближайшие дни.

Идентифицировать не раскрывших свои персональные данные избранников действительно проблематично. Имеющиеся сведения о декларациях Бельского, Шишлова и Вишневского свидетельствуют о том, что данные в общем "обобщенном" перечне специально запутаны. Например, депутат 1 из графы о его личных доходах не тождественен депутату 1 из граф о доходах супругов, наличии имущества и несовершеннолетних детей. Таким образом, идентифицировать парламентария по количеству автомобилей или недвижимого имущества, сравнив с прошлогодней декларацией, нельзя.

Нынешний созыв ЗакСа впервые отчитался за полный год депутатской работы. Несмотря на санкции и рост цен, парламентарии не бедствовали. Только пятеро сообщили о доходе менее 3 млн рублей. Самый низкий у депутата №37 - 2,7 млн рублей.

31 парламентарий сообщили о годовом доходе в диапазоне между 3 и 4 млн рублей. У четверых он превысил 10 млн рублей. Самым состоятельным оказался депутат №27. Он отчитался о доходе в 106,2 млн рублей.

Год назад больше всех заработал, судя по декларации, единоросс Алексей Далматов. Его доход составил 32 млн рублей. О доходах менее 3 млн год назад сообщила половина парламентского корпуса - 25 депутатов. Из них девять человек за 2021-й заработали меньше 2 млн рублей каждый.

В "обобщенной" декларации есть информация о доходах жен и мужей 36 из 50 депутатов. У троих он выше 10 млн рублей. О доходе своих несовершеннолетних детей не отчитался никто кроме спикера Бельского. Его ребенок заработал 5 902 рубля.

В опубликованном отчете появились графы расходов на недвижимое имущество. Напротив почти каждого наименования стоит цифра ноль. Только один депутат и одна супруга (или один супруг) приобрели по объекту недвижимости.

Проданное имущество в отчетах, по-прежнему, не учитывается. Но оно тоже было. Год назад член фракции КПРФ Александр Рассудов задекларировал 24 объекта недвижимости, а лидер фракции "Новые люди" Дмитрий Павлов - 26. В отчете этого года таких больших цифр нет. Больше всего недвижимости у депутата №13 - 22 объекта.

Не нашла в новой справке отражение информация о наличии зарубежной недвижимости. Год назад сразу несколько депутатов отчитались о наличии европейских квартир и домов: в Испании, Португалии, Финляндии и Чехии.

Транспортных средств, принадлежащих самим депутатам, за год больше не стало - как было 50, так и осталось.

Сергей Еремеев