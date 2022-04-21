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Статьи 1:33

Доходы нового созыва: Что заработали депутаты Петербурга за год

фото Константина Ленькова, ЗАКС.Руфото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

В новом созыве парламента Петербурга стало еще больше любителей Mercedes и Harley Davidson, а почитателей автопрома по-прежнему почти нет. Недвижимость в "недружественных странах" задекларировали четыре депутата. Изучаем декларации о доходах ЗакСа, опубликованных 20 апреля.

Декларирующее максимально возможную открытость Законодательное собрание Петербурга, как обычно, опубликовало декларации своих депутатов поздно вечером, после завершения рабочего дня. 

Парламентарии отчитались об имуществе и доходах за 2021 год, когда многие из них еще не работали на государственной службе. Поэтому заметны контрасты. Примерно каждый пятый народный избранник отчитался о доходе менее 2 млн рублей. Для сравнения, в прошлом созыве по итогу 2020 года таких парламентариев не было. С другой стороны, вновь прибывшие лидер фракции "Новые люди" Дмитрий Павлов заработал 22 млн, а депутат-единоросс Алексей Далматов - 32 млн. Оба в парламент пришли из бизнеса. 

Председатель ЗакСа Александр Бельский, большую часть 2021 года проработавший вице-губернатором, задекларировал доход в 3,1 млн рублей, чуть больше, чем годом раньше. В пользовании спикера имущество его жены: квартиры площадью 57,9 и 70 кв. м, жилой дом на 301 "квадрат", строение площадью 232,6 кв. м и три земельных участка. 

Из лидеров фракций самым состоятельным после Павлова оказался представитель "Яблока" Александр Шишлов, большую часть 2021 года проработавший омбудсменом Петербурга. Он отчитался о доходе в 3,2 млн рублей. Лидер фракции ЛДПР Павел Иткин - о 2,7 млн, руководитель "Справедливой России" Марина Шишкина - о 2,6 млн. Единоросс Павел Крупник заработал 2,1 млн, коммунист Роман Кононенко - 1,7 млн.  

Самой популярной маркой автомобиля у депутатов остается Mercedes. В прошлом созыве эти машины были в собственности у семей семи парламентариев, причем некоторые из них позже покинули ЗакС. Теперь - у десяти, включая семьи спикера и двух его заместителей.

Выросло и число любителей мотоциклов Harley Davidson. Если раньше к ним относились единоросс Юрий Авдеев и член ЛДПР Максим Яковлев, то теперь еще добавились представители "Новых людей" Ольга Герасина и Дмитрий Павлов. Последний в транспортных средствах указал также финскую парусную яхту Nautor Swan. Парусно-моторное судно задекларировал также единоросс Валерий Гарнец.

Любителей автопрома в парламентских рядах, ожидаемо, оказалось немного. Лишь один Борис Зверев из КПРФ указал, что имеет в собственности только отечественный автомобиль. Депутату принадлежат "Жигули"-"девятка". 

Также отечественные автомобили наряду с иномарками есть в гаражах единороссов Всеволода Беликова и Павла Крупника, справоросса Любови Менделеевой, и у супруги лидера фракции ЛДПР Павла Иткина. 

В новом созыве стало больше собственников иностранной недвижимости. Семьи четырех депутатов задекларировали квадратные метры в странах, признанных Россией "недружественными". Супруга Александра Рассудова из КПРФ по-прежнему владеет апартаментами и машино-местом в Испании, лидер фракции "Справедливая Россия" и вице-спикер Марина Шишкина сообщила о земельном участке и двух домах в Финляндии. Не брезгуют иностранным жильем и единороссы. У депутата Далматова есть дом в Испании и квартира в Португалии, а у жены одного из самых патриотичных депутатов Игоря Высоцкого - квартира в Чехии.

Из жен парламентариев, кстати, наибольший доход у супруги лидера фракции "Единая Россия" Павла Крупника. Она задекларировала 26,5 млн рублей. Сам единоросс - 2,1 млн. Состоятельных несовершеннолетних детей в этом созыве нет. Самый большой доход у сына "яблочника" Бориса Вишневского - 9,1 тысяч.  

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Сергей Еремеев


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Упоминаемые персоны
Авдеев Юрий Васильевич 
Беликов Всеволод Федорович 
Бельский Александр Николаевич 
Вишневский Борис Лазаревич 
Высоцкий Игорь Владимирович 
Гарнец Валерий Николаевич 
Герасина Ольга Вячеславовна 
Далматов Алексей Анатольевич 
Зверев Борис Александрович 
Иткин Павел Михайлович 
Кононенко Владимир Васильевич
Крупник Павел Анатольевич 
Павлов Дмитрий Геннадьевич 
Рассудов Александр Николаевич 
Шишкина Марина Анатольевна 
Шишлов Александр Владимирович 

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