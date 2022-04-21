Доходы нового созыва: Что заработали депутаты Петербурга за год

фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

В новом созыве парламента Петербурга стало еще больше любителей Mercedes и Harley Davidson, а почитателей автопрома по-прежнему почти нет. Недвижимость в "недружественных странах" задекларировали четыре депутата. Изучаем декларации о доходах ЗакСа, опубликованных 20 апреля.

Декларирующее максимально возможную открытость Законодательное собрание Петербурга, как обычно, опубликовало декларации своих депутатов поздно вечером, после завершения рабочего дня.

Парламентарии отчитались об имуществе и доходах за 2021 год, когда многие из них еще не работали на государственной службе. Поэтому заметны контрасты. Примерно каждый пятый народный избранник отчитался о доходе менее 2 млн рублей. Для сравнения, в прошлом созыве по итогу 2020 года таких парламентариев не было. С другой стороны, вновь прибывшие лидер фракции "Новые люди" Дмитрий Павлов заработал 22 млн, а депутат-единоросс Алексей Далматов - 32 млн. Оба в парламент пришли из бизнеса.

Председатель ЗакСа Александр Бельский, большую часть 2021 года проработавший вице-губернатором, задекларировал доход в 3,1 млн рублей, чуть больше, чем годом раньше. В пользовании спикера имущество его жены: квартиры площадью 57,9 и 70 кв. м, жилой дом на 301 "квадрат", строение площадью 232,6 кв. м и три земельных участка.

Из лидеров фракций самым состоятельным после Павлова оказался представитель "Яблока" Александр Шишлов, большую часть 2021 года проработавший омбудсменом Петербурга. Он отчитался о доходе в 3,2 млн рублей. Лидер фракции ЛДПР Павел Иткин - о 2,7 млн, руководитель "Справедливой России" Марина Шишкина - о 2,6 млн. Единоросс Павел Крупник заработал 2,1 млн, коммунист Роман Кононенко - 1,7 млн.

Самой популярной маркой автомобиля у депутатов остается Mercedes. В прошлом созыве эти машины были в собственности у семей семи парламентариев, причем некоторые из них позже покинули ЗакС. Теперь - у десяти, включая семьи спикера и двух его заместителей.

Выросло и число любителей мотоциклов Harley Davidson. Если раньше к ним относились единоросс Юрий Авдеев и член ЛДПР Максим Яковлев, то теперь еще добавились представители "Новых людей" Ольга Герасина и Дмитрий Павлов. Последний в транспортных средствах указал также финскую парусную яхту Nautor Swan. Парусно-моторное судно задекларировал также единоросс Валерий Гарнец.

Любителей автопрома в парламентских рядах, ожидаемо, оказалось немного. Лишь один Борис Зверев из КПРФ указал, что имеет в собственности только отечественный автомобиль. Депутату принадлежат "Жигули"-"девятка".

Также отечественные автомобили наряду с иномарками есть в гаражах единороссов Всеволода Беликова и Павла Крупника, справоросса Любови Менделеевой, и у супруги лидера фракции ЛДПР Павла Иткина.

В новом созыве стало больше собственников иностранной недвижимости. Семьи четырех депутатов задекларировали квадратные метры в странах, признанных Россией "недружественными". Супруга Александра Рассудова из КПРФ по-прежнему владеет апартаментами и машино-местом в Испании, лидер фракции "Справедливая Россия" и вице-спикер Марина Шишкина сообщила о земельном участке и двух домах в Финляндии. Не брезгуют иностранным жильем и единороссы. У депутата Далматова есть дом в Испании и квартира в Португалии, а у жены одного из самых патриотичных депутатов Игоря Высоцкого - квартира в Чехии.

Из жен парламентариев, кстати, наибольший доход у супруги лидера фракции "Единая Россия" Павла Крупника. Она задекларировала 26,5 млн рублей. Сам единоросс - 2,1 млн. Состоятельных несовершеннолетних детей в этом созыве нет. Самый большой доход у сына "яблочника" Бориса Вишневского - 9,1 тысяч.

Сергей Еремеев