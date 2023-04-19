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Новости 19 апреля, 20:50

Бельский опубличил декларацию о своих доходах

фото ЗакС политика Бельский опубличил декларацию о своих доходах

Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский вечером 19 апреля выложил в своем Telegram-канале сведения о личном имуществе и доходах за 2022 год. Городской парламент, согласно новому законодательству, опубликовал декларацию в обобщенном виде, без упоминания имен депутатов.

"Как и обещал, сведения о доходах скрывать не буду", - написал Бельский.

За год доход председателя городского парламента увеличился на 1 млн рублей: с 3,1 до 4,1 млн рублей. В его семье появился новый автомобиль - BMW X7 xDrive30d. Как и две другие машины - Jaguar XF и Mercedes-Benz GL-Class GL 350 CDI - он записан на жену. 

Доход супруги составил - 353,1 тысячи рублей. Один из четырех несовершеннолетних детей спикера заработал за год 5 902 рубля. 

Напомним, ЗакС принял закон об "обобщенных" декларациях парламентариев в связи с изменением федерального законодательства. Однако несколько депутатов пообещали все равно отчитаться о своих доходах. 


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