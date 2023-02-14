ЗакС Петербурга рассмотрит поправки об "обобщенных" декларациях городских депутатов

В Законодательное собрание Петербурга внесли законопроект, в котором говорится, что информация о доходах и имуществе депутатов регионального парламента размещается "в обобщенном виде", без публикации персональных данных. Документ подготовили единороссы Всеволод Беликов и Денис Четырбок.

Поправку предлагается внести в городской закон о проверке достоверности и полноты сведений лиц, замещающих государственные должности. Она приводит региональное законодательство в соответствие федеральному. Ранее закон об "обобщенном виде" деклараций о доходах городских и думских парламентариев приняла Госдума.

Также Беликов и Четырбок подготовили законопроект о декларациях муниципалов и возможности лишать мундепов полномочий за регулярные прогулы.