В ЗакС внесли законопроект о лишении муниципалов мандатов за прогулы

Депутаты "Единой России" Всеволод Беликов и Денис Четырбок подготовили проект закона Петербурга, согласно которому муниципальный совет сможет прекратить полномочия мундепа, если тот не посещал заседания в течение полугода. Ранее аналогичную инициативу приняли на федеральном уровне.

Согласно проекту, забрать у муниципала мандат можно будет, если он не посетил ни одно из заседаний в течение шести месяцев без уважительной причины.

Кроме того, депутаты предложили публиковать сведения о доходах и имуществе депутатов местных советов "в обобщенном виде" - без указания имен и фамилий.

В случае принятия, закон вступит в силу в марте. Ранее в Госдуме отметили, что норма не будет иметь обратной силы, то есть все сроки будут исчисляться только с весны.