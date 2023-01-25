Декларации любят тишину

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Государственная дума разрешила не публиковать сведения о доходах и имуществе депутатов всех уровней - такой проект закона одобрили 25 января. После его подписания петербуржцам покажут только "обобщенные" данные о декларациях городских парламентариев, а почти все муниципальные депутаты Петербурга смогут вообще не подавать отчеты о заработках.

Не для любопытных

Ежегодно до 1 апреля депутаты Государственной думы, региональных парламентов и муниципальных образований подают отчеты о своих доходах за год и имуществе. Все данные обрабатывают и публикуют на сайтах органов. Полностью информация не раскрывается и сейчас, в документах указаны ФИО, размер дохода, перечислены автомобили и недвижимость. У последнего указывается размер, вид собственности и страна нахождения - точные адреса не публикуются.

СМИ регулярно пишут о том, как вырос или уменьшился доход депутатов, кто владеет квартирой в другой стране или мотоциклом Harley Davidson. О содержимом деклараций петербургских парламентариев рассказывал и ЗАКС.Ру. Теперь данные хотят сделать еще более закрытыми.

Согласно законопроекту, публиковать информацию из отчетов депутатов будут, но без персоналий. Исключается упоминание ФИО и "данных, позволяющих индивидуализировать имущество, принадлежащее соответствующему лицу". Как именно это будет выглядеть, в документе и материалах к нему не уточняется. Только написано, что информация будет представлена в обобщенном или статистическом виде.

Лидер фракции "Новые люди" в Законодательном собрании Петербурга Дмитрий Павлов в разговоре с ЗАКС.Ру предположил, что стремление депутатов Госдумы скрыть личную информацию о дохода и имуществе может быть связано с нежеланием попасть под санкции, если кто-то из них владеет недвижимостью в другой стране. Павлов считает, что принятие законопроекта "излишне". По его мнению, избиратели должны знать информацию о своих депутатах:

- Я за прозрачность. Это работа такая.

Депутат от "Единой России" Всеволод Беликов придерживается иного мнения. Он считает, что декларации - это "внутренняя история".

- Это все-таки вопрос частной жизни: какого размера квартира, какая марка машины. Я уверен, что анализом имущественного комплекса, финансов, ценных бумаг должны заниматься специальные подразделения администрации президента, администрации губернатора, ровно как и прокуратура, - сказал Беликов ЗАКС.Ру.

Беликов заявил, что не стоит публиковать данные депутатов на потребу людей, которые злорадствуют. По его убеждению, есть люди, которые, не увидев ничего подозрительного в отчете депутата, решат, что парламентарий всё скрыл, а увидев - что имущество нажито неправедными трудами.

Другой депутат ЗакСа от "Единой России" Денис Четырбок в разговоре с ЗАКС.Ру указал на то, что первые опубликованные декларации вызвали большой интерес, а теперь это уже "обязательный ритуал". Ничего нового у постоянных депутатов почти не появляется, отметил Четырбок.

- То, что мы сдаем, оно, конечно, очень подробное: с адресами и так далее. То, что публикуется, какой-то особой информативности в себе не несет, потому что есть закон о защите персональных данных, - добавил депутат. - Те публикации, которые сейчас делаются, некое ритуальное значение имеют.

С ним не согласен петербургский парламентарий от "Яблока" Борис Вишневский. По его мнению, публикация отчетов о доходах и имуществе депутатов нужна. Люди, которые занимают публичные должности, должны быть открыты и прозрачны - ни у кого не должно возникать сомнений в законности их владения тем или иным имуществом, считает "яблочник".

- Понятно для чего это нужно - чтобы как можно меньше знали о доходах и имуществе тех, кто, видимо, имеет серьезные основания их скрывать. Как только начнется публичное обсуждение того, сколько стоит имущество, имеющееся у того или иного депутата и сколько он легально мог заработать за всю свою жизнь, и выяснится, что эти цифры отличаются на порядок, естественно, будут возникать вопросы, - считает Вишневский.

Открытыми декларации депутатов останутся для проверяющих органов. Ознакомиться с ними смогут, например, в прокуратуре. Если, конечно, отчет о доходах будет подан - еще один пункт законопроекта разрешает некоторым депутатам не готовить декларацию.

Безотчетные

Сейчас отчеты о доходах подают депутаты из Государственной думы, региональных парламентов и муниципальных советов. Если федеральные парламентарии трудоустроены в Думе, то в законодательных органах субъектов и муниципалитетах ситуация иная.

В большинстве региональных парламентов депутаты занимаются своей деятельностью не на постоянной основе - они могут иметь другую работу. В настоящее время в России всего два "профессиональных" парламента - в Чечне и Петербурге. В Законодательном собрании города на Неве депутаты получают зарплату и, соответственно, не имеют права больше нигде работать, разве что заниматься творчеством или наукой.

В муниципальных же образованиях зарплату могут получать только 10% депутатов. В Петербурге в основной части МО 10 депутатов - заработную плату получает председатель. Если в округе 20 депутатов, то на деньги может претендовать и заместитель. Хотя у этой нормы есть разночтения. В 2020 году оппозиционный муниципальные депутаты указывали на то, что зарплату в их округах получает больше людей, чем 10% от совета.

По новому законопроекту, те, кто занят депутатской деятельностью не на постоянной основе, могут не отчитываться о своих доходах. В норме есть два исключения: подать декларацию придется в течение четырех месяцев после избрания и при совершении за год крупных сделок, которые превышают общий доход депутата и его супруги за три предшествующих года. Если таких сделок не было, то депутат сообщает об этом в парламент. Эти данные тоже будут проверять, заверяют на сайте Госдумы.

Председатель комитета по государственному строительству и законодательству ГД Павел Крашенинников по-разному объяснял эту норму. В частности, он отметил, что при сборе документов для отчетов могут возникать трудности. Или, по мнению Крашенинникова, потенциальным депутатам может быть просто лень - поэтому они и не идут в парламенты:

- И главный [нюанс] заключался в том, что, к примеру, те же бизнесмены или общественники отказывались избираться в представительные органы. Хотя, казалось бы, были очень востребованы и могли бы принести большую помощь. <...> Понимаешь, проще говоря, не всем это интересно, не всем это охота делать - лень… Кто-то не хочет показывать свои доходы. В общем, разные причины, - сказал депутат в интервью "Комсомольской правде".

Депутат ЗакСа и в прошлом предприниматель Дмитрий Павлов в разговоре с ЗАКС.Ру отметил, что тоже слышал о нежелании бизнесменов идти в депутаты из-за необходимости публиковать данные о своих доходах и имуществе. Все на это смотрят по-разному, добавил Павлов. Про себя он сказал, что спокойно относится к опубликованию подобной информации.

Мысль о том, что общественники могут отказаться от выдвижения в депутаты из-за деклараций, поддержал парламентарий Четырбок. По его словам, некоторые люди готовы нести "общественную нагрузку в виде депутатской деятельности", но из-за сложного процесса заполнения отчетности отказываются от этого.

Депутат Вишневский с коллегами не согласен. Он заявил, что ему неизвестны случаи, когда предприниматели или общественники отказывались от выдвижения в парламент из-за нежелания подавать финансовую отчетность.

- Мне известны случаи противоположные. Бизнесмены, особенно когда можно работать на непостоянной основе, рвутся в представительные органы, чтобы лоббировать интересы своего бизнеса или своих бизнес-партнеров, - сказал Вишневский.

Освобождение муниципальных депутатов от подачи деклараций он тоже оценил негативно. Отчитываться о своих доходах и имуществе должны все люди, обладающие публичной властью, уверен "яблочник". Ведь из декларации может выясниться, что человек получает большие доходы от компании, в пользу которой он голосует на заседаниях, привел пример Вишневский.

Депутат-"единоросс" Четырбок рассказал, что освобождение депутатов, исполняющих свои обязанности не на постоянной основе, от подачи деклараций обсуждали и в Парламентской ассоциации Северо-Запада. Вопрос уже давно назрел, отметил депутат.

- Если человек не получает деньги из бюджета, а работает на другом месте: на заводе, в театре, в больнице, поликлинике - то зачем ему отчитываться постоянно о своих доходах? Они же не связаны напрямую с осуществлением депутатской деятельности, - считает Четырбок.

Руководитель Совета муниципальных образований Петербурга и депутат ЗакСа Беликов считает, что всем станет легче, если мундепов освободят от деклараций. Сами муниципальные депутаты норму воспримут положительно, предположил парламентарий. Опять же никто не будет злорадствовать над декларациями муниципалов, отметил Беликов.

На сайте Совета Федерации пока не назначена дата рассмотрения законопроекта. После его одобрения там, документ должен быть подписан президентом. Депутат Крашенинников уже сообщил "Ведомостям", что новые правила по декларациям должны начать работать уже в этом году. То есть с 2023 года данные о доходах и имуществе депутатов с персонализированной информацией публиковать не будут, а почти все муниципалы и региональные депутаты смогут не подавать декларации.

Закрытие деклараций от публики может коснуться и чиновников, писали "Ведомости" со ссылкой на источники. Причина в декабрьском указе президента Владимира Путина, по которому участники специальной военной операции освобождаются от подачи отчетов о доходах. В предпоследнем абзаце документа прописано, что публикация декларации тоже не осуществляется - только не указано, касается это всех чиновников или только участников СВО.

София Саттарова