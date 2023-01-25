"Ведомости": Вслед за депутатами перестанут публиковать декларации о доходах и в Кремле

Кремлёвские чиновники, а также члены правительства РФ будут публиковать декларации о своих доходах в "обобщённом виде", пишут "Ведомости", ссылаясь на источники, близкие к аппарату главы государства.

Собеседник издания в кабмине указал на подписанный Владимиром Путиным в конце декабря документ, согласно которому чиновникам можно не публиковать сведения о заработанных доходах и имуществе. В нём говорилось о периоде СВО, однако в самом указе не уточнялось, распространяется ли его действие только на тех, кто связан с участием в спецоперации, либо на всех чиновников.

По словам источника "Ведомостей", сотрудники АП будут публиковать декларации в "обобщённом виде" по аналогии с депутатами и сенаторами.

Ранее сенатор Андрей Клишас известил, что в Совет Федерации законопроект о декларациях поступит не раньше 1 февраля. Сам проект предусматривает, в частности, отказ от публикации сведений о доходах сенаторов и депутатов Госдумы. Вместо этого обнародованию будут подлежать только общие сведения, включая данные о количестве поданных деклараций.