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Клишас: Законопроект о новом порядке публикации деклараций парламентариев поступит в Совфед не ранее февраля

фото ЗакС политика Клишас: Законопроект о новом порядке публикации деклараций парламентариев поступит в Совфед не ранее февраля

Законопроект об изменении порядка публикации деклараций сенаторов и депутатов Госдумы поступит на рассмотрение Совета Федерации не ранее начала февраля, сообщил 24 января сенатор Андрей Клишас.

"Закон о новом порядке публикации деклараций депутатов представительных органов власти, в том числе Госдумы и сенаторов Российской Федерации, будет рассмотрен Совфедом не раньше 1 февраля", — написал председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству в своем Telegram-канале.

Накануне стало известно о том, что уже с 2023 года информация об имуществе и доходах депутатов Госдумы и сенаторов будет публиковаться в соответствии с новым порядком. Вместо сведений о конкретных парламентариях обнародованию будут подлежать данные о количестве поданных деклараций, наличии в них нарушений и прочие статистические данные.

Фото: Telegram-канал Андрея Клишаса


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