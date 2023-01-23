Декларации парламентариев перестанут публиковать уже в 2023 году

Декларации депутатов Госдумы и сенаторов перестанут публиковаться уже в 2023 году, сообщили 23 января "Ведомости" со ссылкой на источник в думском комитете по госстроительству и законодательству. Информацию изданию подтвердил глава комитета Павел Крашенинников.

Как уточняется, отныне планируется обнародование исключительно обобщенной информации о декларациях парламентариев. Речь идет о количестве поданных деклараций, наличии в них выявленных нарушений и прочем.

"Это будет общая статистическая информация", — указал источник издания в комитете.

При этом конкретных данных по поданным декларациям публиковать не планируется. Таким образом, сведения о доходах депутатов, сенаторов и членов их семей окажутся недоступными для общественности.

По сообщению Крашенинникова, соответствующая информация перестанет публиковаться с 1 марта. Сами депутаты обязаны отчитаться о своих доходах и имуществе, равно как о доходах и имуществе членов своих семей, в срок о 1 апреля.

В начале декабря 2022 года на рассмотрение Госдумы поступил законопроект об упрощении подачи деклараций о доходах частью региональных и муниципальных депутатов. Кроме того, в конце того же месяца президент Владимир Путин освободил силовиков и госслужащих, находящихся в зоне СВО, от обязанности декларировать доходы.