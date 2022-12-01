В Госдуму поступил законопроект об упрощении подачи деклараций региональными и муниципальными депутатами

На рассмотрение Государственной думы внесен законопроект об упрощенном порядке подачи деклараций о доходах, расходах и имуществе частью региональных и муниципальных депутатов, ознакомиться с ним можно в электронной базе нижней палаты парламента. Авторами инициативы выступили сенатор Андрей Клишас и депутаты Госдумы Павел Крашенинников, Алексей Диденко и Валерий Гартунг.

В пояснительной записке к проекту авторы указывают, что далеко не все депутаты региональных заксобраний или же муниципалитетов выполняют свои обязанности на профессиональной основе, многие совмещают деятельность в парламенте с основной работой. При этом обязанность ежегодно отчитываться о доходах, расходах и имуществе создает последним "избыточные трудности при ежегодном прохождении процедуры декларирования, сборе необходимых для этой процедуры документов", полагают законотворцы.

Авторы предлагают разрешить депутатам, совмещающим свою деятельность с основной работой, отчитываться о своих доходах и о доходах членов семей, во-первых, в течение четырех месяцев после получения мандата, и во-вторых, в случае совершения крупных сделок на сумму, превышающую совокупный доход в течение трех последних лет.

"При этом если соответствующий депутат не представил декларацию, он сообщает в порядке, установленном законом субъекта РФ о том, что соответствующие сделки им не совершались. Достоверность такой информации может быть проверена в соответствии с законодательством о противодействии коррупции", — говорится в пояснительной записке. Авторы уточнили, что сейчас подобный порядок подачи деклараций используется депутатами сельских поселений.

Неделей ранее депутаты МО "Московская застава" прекратили полномочия двоих своих коллег от "Яблока" Екатерины Касимовой и Алексея Воробьева, мотивировав решение отсутствием их деклараций о доходах за 2021 год.