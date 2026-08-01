Милонов стал общественным инспектором Рыбоохраны

Депутат Государственной думы Виталий Милонов получил удостоверение общественного инспектора Рыбоохраны, об этом он сообщил в социальных сетях 1 августа. Назначение состоялось после рабочей встречи сотрудников Северо-Западного территориального управления ведомства с парламентарием.

Участники встречи обсудили взаимодействие депутатов с инспекторами Рыбоохраны и совершенствование законодательства в этой сфере. Также поднимались вопросы о подходах к тарифам и штрафам и о совместной работе по выявлению нарушений на водоемах Северо-Запада.

"Будем вместе работать над совершенствованием законодательства, разбираться с тарифами и штрафами, выявлять нарушения. Депутатам важно своими глазами видеть, с чем сталкиваются инспекторы Росрыболовства", — заявил депутат и посоветовал браконьерам "заканчивать" незаконную деятельность.

Милонов баллотируется в девятый созыв Госдумы по 218-му избирательному округу. Его соперниками здесь будут Сергей Ивлиев (КПРФ), Григорий Кубатьян ("Справедливая Россия"), Сергей Литвяк ("Зеленые"), Андрей Малков (ЛДПР), Екатерина Сутурина "Новые люди" и Дмитрий Хорзов ("Яблоко").

Андрей Казарлыга / Фото: Виталий Милонов