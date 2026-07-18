Три депутата ЗакСа и Милонов зарегистрированы кандидатами в Госдуму

Статус зарегистрированных кандидатов на выборы в Государственную думу получили действующие депутаты Законодательного собрания Петербурга Всеволод Беликов ("Единая Россия"), Ирина Иванова (КПРФ) и Андрей Малков (ЛДПР), а также депутат Госдумы Виталий Милонов, обратил внимание ЗАКС.Ру 18 июля. Соответствующая информация появилась в ГАС "Выборы". Беликов и Иванова будут соперничать в 213-м избирательном округе, Малков и Милонов — в 218-м.

Сейчас от 213-го округа в Госдуме заседает Евгений Марченко. Для него это уже второй подряд созыв в федеральном парламенте. Вскоре после выборов 2021 года его исключили из "Единой России" из-за его голосования по проекту бюджета. Теперь Марченко пытается переизбраться в том же округе как самовыдвиженец.

Соперником Малкова по 218-му округу станет Милонов. В нынешний созыв Госдумы он также был избран от этой территории.

Кроме того, статус зарегистрированных кандидатов получили президент Федерации дзюдо Петербурга Михаил Рахлин и замкоординатора ЛДПР по идеологической работе Александр Устименко. Рахлин баллотируется по 211-му округу, от которого сейчас в Госдуме заседает депутат Михаил Романов. На прошедших ранее праймериз "Единой России" Рахлин обошел Романова и был выдвинут партией.

Устименко баллотируется в 216-м округе, о регистрации он сообщил в социальных сетях. Его соперниками могут стать Александр Амелин ("Единая Россия"), Сергей Ловенецкий (КПРФ) и Илья Шмаков ("Справедливая Россия"). Пока что в ГАС "Выборы" отсутствует отметка о регистрации Устименко.

Ранее на выборы в Госдуму был зарегистрирован депутат Госдумы Александр Тетердинко. Он идет на выборы по 212-му округу.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру