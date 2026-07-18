ЦИК заверила списки "Зеленых" в Госдуму

На заседании 18 июля Центральная избирательная комиссия заверила федеральный список и список по одномандатным округам на выборы в Государственную думу, представленные "Зелеными". В заверенные списки попали 262 кандидата по общему списку и 132 кандидата по одномандатным округам. Члены комиссии поддержали решение единогласно.

С докладом на заседании выступил член ЦИК Николай Левичев. Он рассказал, что первоначально "Зеленые" выдвинули 263 кандидатов по федеральному списку и еще 135 человек по одномандатным округам. К этапу заверения списки, однако же, несколько сократились.

Ранее ЦИК обнаружила ошибки в документах, представленных партией. "Зеленым" тогда дали два дня на исправление недочетов.

Федеральный список "Зеленых" на выборы в Госдуму возглавила депутат Законодательного собрания Петербурга Марина Шишкина. Кроме нее, в первую пятерку также вошли глава московского отделения "Зеленых" Александра Кудзагова, председатель ненецкого отделения партии Руслан Хвостов, председатель правления "Зеленого патруля" Андрей Нагибин и исполнительный директор "Российских Зеленых" Сергей Шахматов.

Накануне ЦИК зарегистрировала федеральный список КПРФ на выборы в Госдуму. В него вошли 329 кандидатов. До этого ЦИК заверила списки, представленные "Единой Россией", ЛДПР, "Коммунистами России", "Новыми людьми", Партией пенсионеров, "Родиной", "Справедливой Россией" и "Яблоком".

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру