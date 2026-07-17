Депутат Макаров зарегистрирован на выборы в ЗакС

Член фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Алексей Макаров зарегистрирован на выборы в городской парламент, информация об этом появилась 17 июля в ГАС "Выборы". Он выдвинут партией по одномандатному округу № 20.

В этот же день была зарегистрирована и выдвинутая "Новыми людьми" юрист Екатерина Сутурина. Она также баллотируются по 20-му округу.

Сам округ № 20 охватывает территорию Московского и часть Красносельского района города. Макарову он знаком не понаслышке: в 2016 и 2021 годах он побеждал здесь на выборах в ЗакС.

Помимо Макарова и Сутуриной, по 20-му округу также выдвинуты Владимир Осмоловский (ЛДПР), Андрей Рябко (КПРФ), Александра Смолина ("Справедливая Россия") и Дмитрий Хорзов ("Яблоко"). В ГАС "Выборы" отсутствуют сведения об их регистрации.

Макаров последовательно заседает в ЗакСе с 2011 года. Он занимает пост заместителя руководителя фракции "Единая Россия" и возглавляет постоянную комиссию по экологии и природопользованию. До избрания в городской парламент он был главой МО "Пулковский меридиан" двух созывов.

Также в пятницу стало известно о регистрации депутата Александра Тетердинко на выборы в Государственную думу. Парламентарий выдвинут по избирательному округу № 212.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру