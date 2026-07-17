ЛДПР определилась с кандидатами на выборы в МО "Автово"

Петербургское отделение ЛДПР 17 июля определилось с кандидатами для участия в выборах в МО "Автово", сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе партии. В местный совет планируют избрать 20 депутатов по четырем пятимандатным округам. ЛДПР выдвинула кандидатов по избирательным округам № 1, № 2, № 3 и № 4. Всего партия предложила 11 человек.

По избирательному округу № 1 реготделение выдвинуло замкоординатора Василеостровского отделения ЛДПР Матвея Повякало, координатора отделения в Красногвардейском районе Даниила Мальцева и его заместителя Вячеслава Грицких. Повякало и Мальцев также намерены баллотироваться на выборах в Законодательное собрание Петербурга в составе территориальных групп № 4 и № 7 соответственно.

На выборы в МО "Автово" по избирательному округу № 2 планируют пойти координатор местного отделения ЛДПР в Кировском районе, юрист Мария Курбацкая, Александр Малышев и Александр Кушниров. Ранее реготделение партии выдвинуло Курбацкую на выборы в городской парламент в составе территориальной группы № 18.

Городское отделение ЛДПР утвердило по избирательному округу № 3 помощника координатора Выборгского района по работе с молодежью Юлию Рутковскую, Максима Скворцова, Даниила Шулакова и Михаила Антонова. По избирательному округу № 4 выдвинули только одного кандидата — активистку ЛДПР Екатерину Димакову.

Ранее реготделение ЛДПР определилось с кандидатами на дополнительные выборы в МО "Оккервиль", МО "Красненькая речка" и МО "Новоизмайловское". В числе претендентов на выдвижение в МО "Новоизмайловское" оказался бывший член партии "Новые люди" Андрей Денисов. Он станет баллотироваться от ЛДПР по округу № 138.

Единый день голосования назначен на 20 сентября 2026 года. Помимо МО "Автово", в Петербурге пройдут выборы депутатов Государственной думы и Заксобрания. В МО "Красненькая речка", МО "Новоизмайловское" и МО "Оккервиль" теризбиркомы назначили дополнительные выборы.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру