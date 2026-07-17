Тетердинко зарегистрировали на выборы в Госдуму

На выборы в Государственную думу зарегистрировали действующего депутата нижней палаты парламента Александр Тетердинко. Соответствующая информация появилась в ГАС "Выборы" 17 июля. Судя по данным в системе, Тетердинко стал первым зарегистрированным кандидатом на выборы в Госдуму от Петербурга.

Депутат намерен баллотироваться по одномандатному округу № 212, частично расположенному в Красносельском и Петродворцовом районах. Его кандидатуру утвердили в конце июня на пленарном заседании XXIII съезда "Единой России". В этом округе Тетердинко могут составить конкуренцию глава петербургского отделения "Справедливой России" Надежда Тихонова, депутат МО "Южно-Приморский" Алексей Головин от ЛДПР, предприниматель Евгений Жаров от "Новых людей" и Геннадий Денисов от КПРФ.

Тетердинко родился в Ленинграде в 1983 году. Окончил юридический факультет СПбГУ. Работал в МО "Звездное" в Московском районе с 2007 по 2011 год. Трудился в аппарате правительства Мурманской области с марта 2011 по январь 2012 года. В период с 2012 по 215 год находился на посту зампредседателя Петербургской избирательной комиссии. В 2016 году стал депутатом Законодательного собрания и возглавил фракцию "Единая Россия". С 2021 года заседает в Госдуме от округа № 212. Является автором научных публикаций на тему избирательного и муниципального права.

Выборы в Госдуму состоятся 20 сентября 2026 года. Голосование по ним продлится три дня, начиная с 18 сентября. Одновременно в Петербурге пройдут выборы депутатов Заксобрания и МО "Автово". В трех городских муниципалитетах назначены довыборы.

Екатерина Гусева / Фото: Заксобрание Петербурга