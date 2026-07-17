ЦИК зарегистрировала федеральный список КПРФ

Центральная избирательная комиссия на заседании 17 июля зарегистрировала федеральный список на выборы в Государственную думу. В него вошли 329 кандидатов, еще четверых претендентов из него убрали по просьбе самой партии.

В числе исключенных оказался депутат Петрозаводского городского совета Никита Ковынев, выдвинутый в составе региональной группы №10 (Карелия, Ленинградская и Мурманская области, а также Петербург). Также из списка выбыли кандидаты, выдвинутые в составе региональных групп №№5, 9 и 24. У остальных претендентов при проверке не обнаружили недочетов в поданных документах.

— Предлагается зарегистрировать федеральный список кандидатов в депутаты Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации девятого созыва, выдвинутых Коммунистической партией Российской Федерации в количестве 329 человек, а также выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения установленного образца, — заявил в своем выступлении член ЦИК Константин Мазуревский.

Члены Центризбиркома поддержали предложение единогласно.

— Вы у нас первопроходцы, вы первые, кого мы зарегистрировали. Я хочу пожелать вам успешного проведения кампании. Мы всегда на связи, если что. ЦИК очень быстро будет реагировать на все ваши предложения, — обратилась после голосования к коммунистам глава ЦИК Элла Памфилова, после чего выдала присутствовавшим кандидатам удостоверения.

КПРФ подала документы на выдвижение кандидатов 9 июля. Первоначально в списке было 333 кандидата.

Накануне ЦИК заверила списки кандидатов, поданных на думские выборы партией "Родина". До этого, помимо КПРФ, процедуру прошли "Единая Россия", ЛДПР, "Новые люди", "Справедливая Россия", "Яблоко", Партия пенсионеров и "Коммунисты России".

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру