Беглов поручил усилить меры безопасности перед выборами

Власти Петербурга намерены усилить меры безопасности, проверить подготовку избирательных объектов и действия персонала в случае чрезвычайных ситуаций перед сентябрьскими выборами, заявил 16 июля губернатор Александр Беглов. Соответствующее поручение он дал на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба. В совещании приняли участие члены комиссии, представители силовых ведомств и сотрудники городских администраций.

"Обстановка в Петербурге остается контролируемой. Благодарю всех, кто в этом участвует, в первую очередь силовой блок. Наша совместная работа даёт определённые результаты. Тем не менее, события последних месяцев заставляют нас принимать дополнительные меры по борьбе с террористическими угрозами. Главное — обеспечить безопасность граждан и жизненно важных объектов города", — цитируют Беглова в пресс-службе Смольного.

Участники заседания обсудили подготовку образовательных учреждений к новому учебному году, мероприятия по противодействию терроризму, запланированные на 2024-2028 годы, и меры по защите объектов критически важной инфраструктуры от атак беспилотников. Беглов также поручил усилить контроль за соблюдением антитеррористического законодательства и провести профилактические работы среди молодежи и представителей старшего поколения.

В конце июня президент Владимир Путин поручил усилить безопасность на избирательных участках во время выборов. По словам главы государства, всех участников кампании необходимо оградить от "любых попыток внешнего воздействия и манипуляций".

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова ранее заявляла, что на участках будут работать сотрудники профильных служб, ответственные за эвакуацию и противопожарную безопасность в случае угроз и диверсий.

Выборы назначены на 20 сентября 2026 года. Голосование по ним продлится три дня, начиная с 18 сентября. Петербуржцам предстоит выбрать депутатов Государственной думы, Законодательного собрания и МО "Автово". Одновременно дополнительные выборы состоятся в МО "Новоизмайловское", МО "Красненькая речка" и МО "Оккервиль".

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру