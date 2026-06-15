Памфилова призвала "не роптать" на ограничения интернета в период выборов

В период сентябрьских выборов и проведения дистанционного электронного голосования в регионах могут временно ограничивать работу интернета и других видов связи для обеспечения безопасности, заявила 15 июня председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на совместном заседании ЦИК и комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности.

"Я считаю, что не надо роптать, потому что давайте поставим на чашу весов: ты не смог зайти в интернет или спасенные жизни людей. Проблемы со связью и интернетом будут в интересах обеспечения безопасности", — заявила Памфилова (цитата по ТАСС).

Глава ЦИК добавила, что ведомство уже адаптировалось к проведению ДЭГ в условиях ограничения интернета. Она заявила, что на участках разместят дополнительные точки Wi-Fi. Онлайн-голосование на выборах в Государственную думу организуют не более чем в 33 российских регионах, уточнила Памфилова.

Кроме того, в период выборов на избирательных участках назначат ответственного за противопожарную безопасность и эвакуацию выборщиков в случае диверсий. По ее словам, такие меры необходимы при различных угрозах, в том числе объявлении атаки беспилотников.

"В каждой участковой комиссии будет назначен ответственный, помимо сотрудника правоохранительных органов, который будет отвечать за противопожарную безопасность, возможность эвакуации в случае необходимости участка и предупреждение разного рода диверсий", — сказала глава ЦИК (цитата по ТАСС).

Ранее Памфилова заявляла, что сентябрьские выборы депутатов Госдумы станут "самой сложной кампанией за последние годы". Во время заседания комиссии она призвала членов Центризбиркома обратить на процедуру выборов пристальное внимание.

В конце февраля Памфилова приезжала в Петербург. Она встретилась с губернатором Александром Бегловым и обсудила с ним подготовку к сентябрьским выборам. В своей речи она поблагодарила городские власти за оперативность и эффективное сотрудничество с ЦИК в вопросах проведения избирательной кампании.

Единый день голосования на выборах депутатов Госдумы пройдет 20 сентября 2026 года. В Петербурге кроме выборов в нижнюю палату парламента состоятся выборы депутатов Законодательного собрания и местных советов в МО "Автово", МО "Новоизмайловское", МО "Красненькая речка" и "МО "Оккервиль".

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру