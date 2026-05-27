ЗакС.Ру в Max ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 27 мая 2026, 13:08

Глава ЦИК назвала предстоящие выборы в Госдуму самыми сложными за последние годы

фото ЗакС политика Глава ЦИК назвала предстоящие выборы в Госдуму самыми сложными за последние годы

Сентябрьские выборы депутатов Государственной думы станут самой сложной электоральной кампанией за последние годы, заявила 27 мая председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на заседании ЦИК.

— Это сложнейшая кампания будет не только этого года. Наверное, самая сложная кампания за последние годы. Каждый раз я об этом напоминаю, коллеги, потому что нужно максимальное, предельное внимание, — сказала Памфилова.

Депутатов Госдумы девятого созыва изберут в Единый день голосования 20 сентября 2026 года. Выборы пройдут в 89 регионах России. В Петербурге, кроме выборов в Госдуму, также состоятся выборы депутатов Законодательного собрания и местные советы в МО "Автово", МО "Новоизмайловское", МО "Красненькая речка" и "МО "Оккервиль".

В конце февраля глава ЦИК приезжала в Петербург. Памфилова обсудила с Бегловым подготовку к предстоящим выборам в городе, поблагодарила региональные власти за сотрудничество в подготовке избирательной кампании, а также похвалила оперативную связь и помощь чиновников избиркомам. 

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама