За первый день на праймериз "Единой России" проголосовали 2,9 млн человек

В предварительном голосовании "Единой России" за первый день приняли участие 2,9 млн выборщиков, сообщил 26 мая секретарь генерального совета партии Владимир Якушев. Это 2,6% от общего числа избирателей в стране. По его словам, самыми активными выборщиками стали жители Московской, Свердловской и Ростовской областей. Наибольшую явку по отношению к числу избирателей зафиксировали на Чукотке, Ямале и в Югре. Петербург единороссом не упомянут.

"Нарушений, влияющих на результаты нашей процедуры отбора кандидатов, нет. Активность избирателей высокая, как и при регистрации. Мы ожидаем, что электронно проголосуют больше избирателей, чем в 2021 году", — приводят слова Якушева в пресс-службе партии.

Он добавил, что сейчас на сайте внутрипартийного голосования ЕР зарегистрированы порядка 10,5 млн человек. Ранее ЗАКС.Ру писал, что в Петербурге по состоянию на 21 мая на праймериз заявились свыше 300 тысяч выборщиков, что составляет чуть свыше 7% от общего числа избирателей.

Отметим, с начала партийных праймериз СМИ сообщали о привлечении бюджетных работников к регистрации и голосовании за кандидатов ЕР. По данным журналистов, аналогичные случаи происходили и в других регионах.

Электронное голосование "Единой России" стартовало 25 мая. Оно продлится до 31 мая. Чтобы принять участие в праймериз, избирателю требуется зарегистрироваться на сайте мероприятия через "Госуслуги". Регистрация открыта до 29 мая. Кандидаты, набравшие наибольшее число голосов выборщиков, представят партию на сентябрьских выборах в Законодательное собрание и Государственную думу.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру