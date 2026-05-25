Новости 25 мая 2026, 18:11

Бельский заявился на выборы в ЗакС по общегородской части списка

фото ЗакС политика

Председатель Законодательного собрания Александр Бельский 25 мая зарегистрировался в качестве кандидата "Единой России" на выборы депутатов городского парламента по общегородской части списка. Окончательный состав списка формирует партия. "Публичного" голосования в этой процедуре не предусмотрено.

"Для меня это продолжение той работы, которой я многие годы занимаюсь вместе с командой Петербурга: развитие города и укрепление социальной сферы, вопросы молодежной политики, спорта, бизнеса, поддержка участников СВО и их семей. Сделано немало, но впереди серьезных задач еще больше", – написал Бельский в соцсетях. 

Бельский еще в середине апреля сообщил корреспонденту ЗАКС.Ру, что намерен баллотироваться по общегородскому списку партии. Всего в списке на этих выборах "Единая Россия" представит пять кандидатов. У этой пятерки наибольшие шансы на победу на выборах.

Из числа действующих депутатов не подал документы на праймериз руководитель фракции "Единая Россия" в Заксобрании Павел Крупник

Также 25 мая в Петербурге, как и по всей России, стартовало предварительное голосование "Единой России", с помощью которого партия намерена отобрать своих кандидатов для выдвижения. Голосование продлится до вечера 31 мая.

Константин Леньков


