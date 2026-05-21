Амелин рассказал, почему решил баллотироваться сразу в Госдуму

Руководитель петербургской "Молодой гвардии "Единой России" Александр Амелин объяснил корреспонденту ЗАКС.Ру, почему решил баллотироваться сразу в Государственную думу, не начав свой карьерный путь с муниципального или регионального уровня. По его мнению, за время работы в МГЕР он получил весь необходимый опыт и занимался тем же, чем и муниципалы.

– Работа руководителя центрального штаба и регионального руководителя петербургского отделения, мы считаем, очень смежная, похожая. Общественная, на благо. Так что, я думаю, мы в одном поле работали и с муниципальными депутатами. Примерно одинаковые проблемы с ними решали, – рассказал Амелин во время встречи "Экспертного клуба Петербурга" 21 мая.

Также в поддержку Амелина выступил депутат Государственной думы Виталий Милонов. Он считает, что у его соратника уже есть большой опыт работы в регионах.

– По сути дела начальник штаба "Молодой гвардии" – это уже уровень минимум депутата Госдумы, потому что он ездит по стране больше, чем депутат Госдумы. Я по России столько не езжу, сколько он, – отметил Милонов.

Ранее в беседе с журналистами своим видением о становлении депутата поделился председатель Заксобрания Петербурга Александр Бельский. Он уверен, что желающим заниматься законотворчеством стоит начинать с муниципального уровня, а затем последовательно избираться на региональный и федеральный уровень соответственно.

Александр Амелин участвует в предварительном голосовании "Единой России" по выборам в Государственную думу в 216-м одномандатном округе. Он рассказывал, что основными направлениями его деятельности являются поддержка молодежных инициатив, волонтерская работа, а также поддержка участников специальной военной операции.

