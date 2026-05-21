Депутат Марина Макарова снялась с праймериз "Единой России"

Депутат Законодательного собрания Марина Макарова решила снять свою кандидатуру с предварительного голосования "Единой России". Она решила не избираться по региональной группе № 3, сообщил заместитель руководителя исполкома ЕР Сергей Григорьев на "Экспертном клубе Петербурга" 21 мая.

- Это же праймериз. Каждый имеет право выбирать, участвовать ли в праймериз. Какие-то кандидаты, может быть, не почувствовали поддержки избирателей. Кто-то, может, не уверен в себе. Это личное право каждого кандидата, который будет принимать участие в праймериз, - сказал Григорьев.

Макарова в 2021 году была избрана по 3-му избирательному округу, расположенному в Петроградском районе. В свое время округ в городском парламенте представлял ее отец, бывший спикер Заксобрания Вячеслав Макаров.

Там же, по региональной группе № 3, намерен баллотироваться действующий вице-губернатор Владимир Омельницкий, который ранее возглавлял администрацию Петроградского района. О его выдвижении стало известно 14 мая, буквально в последний день приема заявок от претендентов.

Отозвал свою заявку на праймериз в Заксобрание и депутат Госдумы Сергей Соловьев. Он претендовал на выдвижение по Адмиралтейскому району. В прошлом, будучи вице-спикером Заксобрания, он избирался именно от этого округа.

