Депутат Сергей Соловьев пошел на праймериз по округу Тетердинко

Бывший вице-спикер Заксобрания Петербурга, депутат Госдумы Сергей Соловьев подал документы для участия в праймериз "Единой России". Он решил баллотироваться по 212-му округу, расположенном в западной части Петербурга. Сейчас этот округ в нижней палате парламента представляет единоросс Александр Тетердинко, который также участвует в праймериз по этой территории. Также Соловьев попробует переизбраться в Заксобрание.

Соловьев решил баллотироваться по 212-му округу из-за перенарезки избирательных округов. В 2021 году он избирался от 216-округа, расположенного преимущественно в Адмиралтейском районе. Теперь в границы округа входят муниципальные образования Кировского района.

"В связи с тем, что после утверждения новой схемы избирательных округов, эти районы оказались распределены между четырьмя разными округами, принял решение участвовать в праймериз по западному округу Санкт-Петербурга. Для меня это не новая карта - с этой территорией связаны важные жизненные этапы: учеба и годы, которые во многом сформировали мое восприятие города", – написал Соловьев.

Попытать свои силы на праймериз для выдвижения в городской парламент Соловьев решил в "родном" 1-м округе, расположенном в Адмиралтейском районе. Правда, его границы тоже претерпели изменения после перенарезки. Сейчас округ представляет Наталия Астахова, которая тоже метит в ЗакС на новый срок. Судя по заявлениям Соловьева, он не против поменять Охотный ряд на Исаакиевскую площадь.

"В случае, если жители поддержат мое выдвижение на региональных выборах, накопленный опыт федеральной работы позволит эффективно отстаивать интересы избирателей именно на уровне города", – написал Соловьев.

Соловьев был депутатом Заксобрания Петербурга три созыва, с 2007 по 2021 год. В последний раз занимал должность заместителя председателя парламента. В Госдуме он числится в комитете по культуре.

Напомним, по 216-му округу, от которого избрался Соловьев, на праймериз заявился руководитель петербургской "Молодой гвардии "Единой России" Александр Амелин.

